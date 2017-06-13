"Поступіться дорогою": на Луганщині двоє викрали дорожній знак і гуляли з ним до зустрічі з патрульними (фото)

Ймовірних крадіїв дорожнього знака патрульні виявили у Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

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Так, близько п'ятої години ранку на вулиці Гагаріна інспектори помітили двох молодих людей, які несли на плечах дорожній знак "Поступитися дорогою".

37-річний і 27-річний чоловіки не змогли пояснити патрульним, звідки у них дорожній знак і куди вони його несуть.

На місце викликана слідчо-оперативна група, яка в подальшому буде з'ясовувати обставини події.