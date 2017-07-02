У Житомирі просто з вулиці намагалися викрасти нову тротуарну плитку

У Житомирі намагалися викрасти нову тротуарну плитку, злочину запобігли поліцейські.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомира.

"Допоки тротуарну плитку не використовують за призначенням, злодії потроху розкрадають державне майно, злочину стали на заваді патрульні", - сказано у повідомленні.

Так, 2 липня під ранок увагу поліцейських привернув автомобіль "Таврія", що був припаркований по вулиці Київській. Водій авто ходив тротуаром, ніби щось видивлявся.

Поведінка цього чоловіка видалася дивною патрулям. Дочекавшись, інспектори поліції зловили чоловіка «на гарячому», коли факт злочину відбувся, і зловмисник вже помістив тротуарну плитку у свою автівку.

Спільно двома екіпажами рух тораспортного засобу був заблокований. На місце патрулі викликали слідчо-оперативну групу.

Тепер цей 53-річний житомирянин має пояснити, що саме спонукало його здійснити крадіжку державного майна, а слідчі встановлять, яке саме покарання чекає на цього громадянина.

16 брусків тротуарної плитки, якими незаконно заволодів чоловік, були вилучені оперативниками.

Нагадаємо, у Житомирі триває реконструкція вулиць та ремонт тротуарів у центральній частині міста.