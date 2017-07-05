На Київщині конфлікт на дорозі закінчився стріляниною, постраждала дівчина

У вівторок, 4 липня, близько 18.00 години, на Сквирському шосе водій автомобіля "Toyota Camry" заблокував проїзд водієві "Volkswagen Golf", через що між ними виник конфлікт.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Згідно з повідомленням, 33-річний водій "Toyota" дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив в інший автомобіль, де перебували пасажири. В результаті машина була пошкоджена, а 20-річна пасажирка отримала осколкові тілесні ушкодження.

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Патрульні, які прибули на місце події, затримали озброєного хулігана і вилучили зареєстрований травматичний пістолет Макарова.

У свою чергу постраждалій надали медичну допомогу.

В даний час встановлюються всі причини та обставини інциденту, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Києві біля супермаркету невідомий поранив чоловіка з травматичної зброї.