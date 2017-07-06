Будинки слідчих у справі "податківців Клименка" обстріляли з бойової зброї - Луценко (фото)

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні з бойової зброї обстріляли будинки слідчих, які розслідують справу колишніх податківців.

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Як передає кореспондент агентства УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту, звертаючись до народних депутатів України з тим, щоб вони не називали слідчих, які виконують свою роботу, аферистами.

«У мене й сьогодні обстріляли слідчих по справі податківців. Обстріляли бойовою зброєю вдома, у вікна», - повідомив генпрокурор.

Він наголосив, що в будь-якому парламенті світу відео, в якому йдеться про отримання хабара, де, ймовірно, задіяні народні депутати, була б подяка правоохоронним органам.

«В будь-якому парламенті світу це відео привело б до негайної подяки правоохоронним органам і передачі цього питання на розгляд залу», - додав Луценко.

Кореспондент агентства УНІАН намагався уточнити у Луценка подробиці стрілянини, проте генпрокурор повторив лише те, що по слідчих стріляли.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики у ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані понад 23 нинішні та колишні керівники податкової служби.

Спецоперація проходила у рамках розслідування злочинів, вчинених колишніми керівниками та їхніми заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів - державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

Внаслідок такої діяльності особи з оточення тодішнього президента Віктора Януковича і тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків на майже 96 млрд грн.