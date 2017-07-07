Нардеп Парасюк за кермом BMW у Тернополі "забув" про дорожні знаки

3 липня у Тернополі патрульні поліцейські зупинили нардепа Володимира Парасюка за кермом BMW, який намагався проїхати з порушенням вимог дорожніх знаків.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Тернопільській області у відповідь на інформаційний запит ZIK.

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Як повідомляється у відповіді на запит, 3 липня о 3.05 год. ночі на перехресті вулиць Живова-Шашкевича у Тернополі за порушення правил дорожнього руху, а саме вимог дорожніх знаків "Поворот праворуч заборонено" та "В’їзд заборонено" було зупинено автомобіль BMW 520 D, за кермом якого перебував нардеп Володимир Парасюк.

Проти нардепа-порушника патрульні склали постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП, якою на нього накладено штраф у 255 грн.

Як повідомляв УНІАН, у червні на площі Перемоги у Києві автомобіль Skoda Superb, за кермом якого перебував народний депутат Олег Барна, в'їхав у трамвай. Унаслідок ДТП трамвай зійшов з рейок.