На Житомирщині під час ліквідації загоряння автомобіля вогнеборці виявили тіло 47-річного чоловіка

На Житомирщині в Олевську під час ліквідації загоряння автомобіля вогнеборці виявили тіло 47-річного чоловіка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

8 липня о 12:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Олевська виникло загоряння автомобіля «Москвич». Про це рятувальників сповістили сусіди власника легковика, коли почули вибух.

На місці події вогнеборці побачили, що полум’ям було повністю охоплено автомобіль. Транспортний засіб знаходився на подвір’ї, поблизу гаража. У салоні на водійському сидінні вони помітили тіло людини. Це був 47-річний власник авто. Чоловік вже не подавав ознак життя.

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Як з’ясувалося, того дня нетверезий власник легковика посварився зі своєю дружиною та пішов до гаража. Чоловік закурив цигарку та заснув. Недопалок упав у салоні та почав тліти. На задніх сидіннях знаходилась 10-літрова каністра з бензином, до якої дістався вогонь, що, ймовірно, і призвело до трагедії.

Силами бійців ДСНС о 12:35 пожежу було локалізовано, а о 13:05 – ліквідовано. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження чоловіка з вогнем під час паління.