На Житомирщині під час аварії загинули матір та дочка (фото)

На Житомирщині у Малинському районі під час аварії загинули матір та дочка.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 10 липня на автодорозі “Черняхів - Малин – Термахівка” водій автомобіля ВАЗ на заокругленій ділянці дороги не впорався з керування, від чого транспортний засіб потрапив у кювет, а потім зіткнувся з деревом. Від отриманих травм на місці аварії загинули двоє пасажирів авто. Розпочато розслідування.

Аварія сталася неподалік села Соснівка близько 17.00. За кермом автомобіля перебував 26-річний житель Малина. У салоні знаходились його 22-річна дружина та 47-річна теща.

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Обоє від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Водія авто госпіталізували до травматологічного відділення Малинської лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Призначено низку автотехнічних експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Санкція статті передбачає за діяння, які спричинили загибель кількох осіб, покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.