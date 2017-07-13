У Радомишльському районі чоловік під час збирання ягід у лісі знайшов 10 снарядів часів війни

У Радомишльському районі Житомирської області чоловік під час збирання ягід у лісі знайшов 10 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 12 липня до Служби порятунку «101» зателефонував чоловік та повідомив, що знайшов у лісі поблизу села Товсте підозрілі предмети. Він приїхав збирати ягоди і, проходячи повз високі кущі, помітив невідомі металеві предмети.

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Чоловік прикидав знахідки гілками та дочекався приїзду рятувальників. Усі знахідки виявились 10 артилерійськими снарядами калібром 76 мм часів минулих війн.

Інший виклик до радомишльських рятувальників надійшов із села Березці. Там місцева жителька, збираючи гриби у лісі, також натрапила на боєприпас. Фахівці ДСНС ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібром 105 мм.

13 липня група піротехнічних робіт Управління ДСНС у Житомирській області знищила всі 11 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в саду Шевченка знайшли артилерійську міну.