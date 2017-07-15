У Харкові підірвали недобудовану п'ятиповерхівку (фото, відео)

У Харкові підірвали недобудовану п'ятиповерхівку. Про це повідомляє "Вечірній Харків".

П'ятиповерхове приміщення стало аварійним і непридатним до реконструкції, тому його знесли шляхом вибуху. Недобудова стояла близько десяти років, обгороджена парканом.

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Вибух був проведений з дотриманням всіх технологічних норм. Подивитися на процес прийшли близько двох сотень людей. Все сталось швидко, спокійно, без ексцесів.

Раніше в Дніпрі в житловому будинку вибухнула граната.