У Харкові підірвали недобудовану п'ятиповерхівку (фото, відео)

19:14, 15 липня 2017
Інциденти
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Будівля стала аварійною і непридатною до реконструкції.

Вибух став найбільш дешевим і безпечним способом проведення демонтажу / фото vecherniy.kharkov.ua

У Харкові підірвали недобудовану п'ятиповерхівку. Про це повідомляє "Вечірній Харків".

П'ятиповерхове приміщення стало аварійним і непридатним до реконструкції, тому його знесли шляхом вибуху. Недобудова стояла близько десяти років, обгороджена парканом.

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Вибух був проведений з дотриманням всіх технологічних норм. Подивитися на процес прийшли близько двох сотень людей. Все сталось швидко, спокійно, без ексцесів.

Раніше в Дніпрі в житловому будинку вибухнула граната.

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