Дівчина на легковику протаранила автобус до Одеси й розбилася на смерть (фото)
13:12, 17 липня 2017Інциденти
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Від удару машину відкинуло на узбіччя. Тіло дівчини діставали рятувальники.
На місці ДТП працює поліція \ dtp.kiev.ua
На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП - дівчина на легковику не пропустила пасажирський автобус, який їхав з Києва до Одеси. Від удару авто відкинуло на 50 метрів на узбіччя, смерть водійки настала миттєво, повідомляє dtp.kiev.ua.
Медики надали допомогу водієві транспортного засобу \ dtp.kiev.ua
Від удару авто відкинуло на 50 метрів на узбіччя \ dtp.kiev.ua
Тіло витягали рятувальники ДСНС. На місці ДТП працює поліція.
Тіло витягали рятувальники ДСНС \ dtp.kiev.ua
Кілька пасажирів автобуса забилися. Медики надали допомогу водієві транспортного засобу.
На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП \ dtp.kiev.ua
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