Дівчина на легковику протаранила автобус до Одеси й розбилася на смерть (фото)

13:12, 17 липня 2017
Інциденти
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Від удару машину відкинуло на узбіччя. Тіло дівчини діставали рятувальники.

dtp.kiev.ua

На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП - дівчина на легковику не пропустила пасажирський автобус, який їхав з Києва до Одеси. Від удару авто відкинуло на 50 метрів на узбіччя, смерть водійки настала миттєво, повідомляє dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

Тіло витягали рятувальники ДСНС. На місці ДТП працює поліція.

dtp.kiev.ua

Кілька пасажирів автобуса забилися. Медики надали допомогу водієві транспортного засобу.

dtp.kiev.ua

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Теги: #смертельна ДТП трасі