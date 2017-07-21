На Житомирщині рятувальники ліквідували загоряння автоцистерни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 20 липня о 23:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння вантажного автомобіля «Volvo» в селі Станишівка Житомирського району. До місця події було спрямовано два відділення вогнеборців 11-ї та 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Зі слів водія з’ясувалося, що під час руху у вантажівки з напівпричепом лопнуло колесо, внаслідок чого зайнялася цистерна. Намагання водія загасити вогонь самотужки виявились марними.

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Силами рятувальників пожежу було локалізовано о 23:45, ліквідація ж відбулася о 01:05. Вогнем знищено причеп вантажівки. Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної події немає.