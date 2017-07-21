У харківському метро померла жінка

У харківському метро раптово померла жінка. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Трагедія сталася сьогодні о 7:55 у вагоні на станції метро «Проспект Гагаріна». За попередніми даними, 75-річній жінці стало погано з серцем. Обставини події встановлюються.

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Як повідомляв УНІАН, одна з найбільш безлюдних станцій метро в Києві першою повністю відмовиться від жетонів.