У харківському метро померла жінка
13:48, 21 липня 2017Інциденти
217 0
75-річній жінці стало погано з серцем.
Обставини події з'ясовуються / Фото УНІАН
У харківському метро раптово померла жінка. Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Трагедія сталася сьогодні о 7:55 у вагоні на станції метро «Проспект Гагаріна». За попередніми даними, 75-річній жінці стало погано з серцем. Обставини події встановлюються.
Читайте такожУ Києві на парковці біля ТРЦ застрелили людину (фото, відео)
Як повідомляв УНІАН, одна з найбільш безлюдних станцій метро в Києві першою повністю відмовиться від жетонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter