У Києві авто збило військового прокурора, введено план "Перехоплення" - ЗМІ
20:07, 21 липня 2017Інциденти
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Військовому прокурору надали медичну допомогу на місці.
Автомобіль зник з місця пригоди / фото volynnews.com
У Дарницькому районі Києва, по вулиці Ахматової, 44, автомобіль збив чоловіка й зник з місця події. Про це повідомляють "Вартові Еспрессо".
У Києві введено план "Перехоплення" з розшуку автомобіля Тойота Ленд Крузер 200, чорного кольору, який збив людину на вулиці Ахматової.
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Постраждалим у цій дорожньо-транспортній пригоді виявився військовий прокурор. Йому надали медичну допомогу на місці. Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Києві вантажівка на швидкості протаранила поліцейський Prius, патрульного-водія госпіталізували.
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