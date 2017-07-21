У Києві авто збило військового прокурора, введено план "Перехоплення" - ЗМІ

У Дарницькому районі Києва, по вулиці Ахматової, 44, автомобіль збив чоловіка й зник з місця події. Про це повідомляють "Вартові Еспрессо".

У Києві введено план "Перехоплення" з розшуку автомобіля Тойота Ленд Крузер 200, чорного кольору, який збив людину на вулиці Ахматової.

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Постраждалим у цій дорожньо-транспортній пригоді виявився військовий прокурор. Йому надали медичну допомогу на місці. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Києві вантажівка на швидкості протаранила поліцейський Prius, патрульного-водія госпіталізували.