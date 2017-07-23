На Київщині потяг смертельно травмував жінку в навушниках

12:13, 23 липня 2017
Інциденти
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У компанії зауважили, що ця ситуація спричинила затримку трьох поїздів далекого сполучення: № 117 Київ-Чернівці, № 49 Київ-Трускавець, № 143 Київ – Івано-Франківськ.

фото УНІАН

У Київській області на переїзді потяг смертельно травмував жінку у навушниках.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю ПАТ «Українська залізниця».

«22 липня о 20:17 під час курсування поїзда № 287 Чернігів – Білгород -Дністровський на переїзді ст. Тарасівка смертельно травмовано жінку. Машиніст звуковими сигналами попередив про небезпеку, але жінка не реагувала, через те що була в навушниках», - йдеться у повідомленні.

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У компанії зауважили, що ця ситуація спричинила затримку трьох поїздів далекого сполучення: № 117 Київ-Чернівці, № 49 Київ-Трускавець, № 143 Київ – Івано-Франківськ. Затримка руху становила 17 хвилин, але до кінцевих зупинок поїзди прибули за графіком.

Залізничники закликають громадян дотримуватись правил безпеки на залізничному транспорті та бути уважними.

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Теги: #потяг збив жінку у навушниках#ДТП потяга на Київщині