На Київщині потяг смертельно травмував жінку в навушниках
У компанії зауважили, що ця ситуація спричинила затримку трьох поїздів далекого сполучення: № 117 Київ-Чернівці, № 49 Київ-Трускавець, № 143 Київ – Івано-Франківськ.
У Київській області на переїзді потяг смертельно травмував жінку у навушниках.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю ПАТ «Українська залізниця».
«22 липня о 20:17 під час курсування поїзда № 287 Чернігів – Білгород -Дністровський на переїзді ст. Тарасівка смертельно травмовано жінку. Машиніст звуковими сигналами попередив про небезпеку, але жінка не реагувала, через те що була в навушниках», - йдеться у повідомленні.
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У компанії зауважили, що ця ситуація спричинила затримку трьох поїздів далекого сполучення: № 117 Київ-Чернівці, № 49 Київ-Трускавець, № 143 Київ – Івано-Франківськ. Затримка руху становила 17 хвилин, але до кінцевих зупинок поїзди прибули за графіком.
Залізничники закликають громадян дотримуватись правил безпеки на залізничному транспорті та бути уважними.