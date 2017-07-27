У Полтавській області на автозаправці прогримів вибух, є постраждалий

Вчора, 26 липня, у Полтавській області, на одній з метанової автозаправної станції стався вибух, в результаті чого постраждала одна людина. Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області в Facebook.

За словами керівника поліції Полтавської області Олега Беха, вибухнув газовий балон на вантажному автомобілі ГАЗ-53, що належить одному з приватних підприємств. В результаті вибуху 48-річний водій автомобіля отримав відкритий перелом гомілки та госпіталізований в міську лікарню.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 273 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі підірвали авто з дівчиною за кермом. За словами правоохоронців, попередній діагноз постраждалої - відкритий перелом ноги, забій голови, а також рвані рани м'яких тканин.