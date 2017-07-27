Вибух авто у Дніпрі: кількість постраждалих збільшилась

У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих від вибуху автомобіля. Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області.

Окрім власниці автомобіля, травми отримала ще одна жінка.

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«Тілесні ушкодження отримала 70-річна жінка, яка проходила повз автомобіль. Жінка була доправлена до лікарні. Після надання невідкладної допомоги, проходить лікування амбулаторно», - повідомляє поліція.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку у Дніпрі вибухнув автомобіль, госпіталізовано 27-річну жінку, яка перебувала за кермом. Поліція встановлює обставини вибуху.