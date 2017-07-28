У Мар’їнці поранили місцевого жителя пострілом у вікно будинку – поліція

11:57, 28 липня 2017
Інциденти
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події / фото УНІАН

У Мар’їнці Донецької області поранено місцевого жителя, внаслідок влучення кулі у вікно його помешкання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

«Встановлено, що вчора ввечері 35-річний чоловік отримав кульове поранення ноги, перебуваючи за місцем мешкання. Першу медичну допомогу отримав у лікарні м. Курахове», - йдеться у повідомленні.

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За словами потерпілого, пошкодження він отримав внаслідок влучення кулі у вікно будинку. За попередніми даними, в той час обстрілів міста не було, однак періодично відбуваються поодинокі постріли з боку бойовиків.

Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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Теги: #обстріли Мар'їнки#ситуація у Мар'їнці