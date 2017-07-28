У Мар’їнці поранили місцевого жителя пострілом у вікно будинку – поліція
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
У Мар’їнці Донецької області поранено місцевого жителя, внаслідок влучення кулі у вікно його помешкання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
«Встановлено, що вчора ввечері 35-річний чоловік отримав кульове поранення ноги, перебуваючи за місцем мешкання. Першу медичну допомогу отримав у лікарні м. Курахове», - йдеться у повідомленні.
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За словами потерпілого, пошкодження він отримав внаслідок влучення кулі у вікно будинку. За попередніми даними, в той час обстрілів міста не було, однак періодично відбуваються поодинокі постріли з боку бойовиків.
Слідчо-оперативна група поліції з’ясовує всі обставини події.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.