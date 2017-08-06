Зловмисники закинули в магазин Харкова "коктейль Молотова"

Поліція Харкова встановлює осіб, які кинули в магазин пляшку з горючою речовиною.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції в Харківській області на своїй сторінці в Facebook.

У відомстві розповіли, що, за попередніми даними, інцидент стався вчора близько трьох годин. Тоді невідомі зловмисники розбили вікно в магазині на Олександрівському проспекті, після чого кинули туди пляшку із запальною речовиною.

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"В результаті сталося загоряння продуктового магазину загальною площею 60 кв/м. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Вогнем пошкоджено близько 25 кв/м. В результаті пригоди потерпілих осіб немає. Сума збитку встановлюється", - зазначили у відомстві.

Інформацію про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 - умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.