У Києві п'яний водій скоїв 4 ДТП і заявив про "підставу" (фото, відео)
У драгер горе-водій "задув" на 2,27 проміле.
П'яний водій у Києві, керуючи своїм Opel, скоїв 4 дорожньо-транспортних пригоди протягом короткого проміжку часу. Про це повідомляє "Киев Оперативный".
Спочатку на вулиці Кириллівській він в'їхав в автомобіль, де знаходилась жінка з дитиною і втік.
Біля повороту на вул. Саратівську на повному ходу влетів в задню частину попутнього авто Toyota. Потім він зніс тимчасовий паркан і разом із знаком протягнув його за собою, а вже після цього влетів у зустрічний Nissan.
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І на сам кінець, вже біля вул. Стеценко, 1Б, припаркувався на зустрічній смузі, вибіг з авто, намагався перелізти у гаражний кооператив через паркан. Його тут вже зупинили працівники патрульної поліції разом із охоронцями приватної фірми та небайдужі громадяни.
У драгер горе-водій "задув" на 2,27 проміле, а у телефонній розмові із жінкою сказав: "Я нє єхал, Маріна, єта падстава".
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