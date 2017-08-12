На водія мікроавтобуса у Львові за ніч тричі склали протокол за нетверезе водіння

Сьогодні вночі на вулиці Науковій у Львові екіпаж патрульної поліції помітив транспортний засіб Opel Vivaro, який мав несправні світлові прилади.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, інспектори зупинили водія та попросили пред’явити документи.

Під час спілкування патрульні відчули від чоловіка різкий запах алкоголю. Результат перевірки на приладі Drager – 2.26 проміле. Однак, як зазначають у поліції, «під час складання адміністративних матеріалів, водій сів в автомобіль та почав рух».

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«На вимоги патрульних зупинитися він не реагував. Інспектори заблокували автомобіль порушника, затримали водія та доставили до Франківського відділу поліції. Там на чоловіка склали ще один протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та за невиконання вимог про зупинку. Після оформлення всіх матеріалів водія відпустили. Проте після того, як чоловік вийшов з відділу, він попрямував до свого автомобіля та почав їхати. Патрульні втретє зупинили водія та склали на нього ще один протокол. Тепер долю цього правопорушника буде вирішувати суд», – йдеться у повідомленні.