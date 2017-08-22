На Житомирщині локалізовано пожежу у Поліському природному заповіднику

10:29, 22 серпня 2017
Інциденти
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Відкритого горіння не спостерігається, проводиться проливання окремих осередків тління. 

На Житомирщині локалізовано пожежу у Поліському природному заповіднику. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні,  станом на 21:00 21 серпня пожежу у Поліському природному заповіднику в Олевському районі локалізовано.

Сьогодні з 6 ранку  продовжуються заходи щодо ліквідації пожежі на площі 120 га.

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"Відкритого горіння не спостерігається, проводиться проливання окремих осередків тління. За попередні дві доби в осередки займання авіацією ДСНС України скинуто 136 тонн води. На ліквідацію наслідків лісової пожежі 22 серпня залучено 218 чоловік та 40 одиниці техніки",- повідомили у прес-службі відомства.

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