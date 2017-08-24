У Києві на вулиці Львівській спалахнула пожежа (фото, відео)

У Святошинському районі Києва сталася пожежа на вулиці Львівській. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

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"За попередніми даними, горить занедбана будівля, про постраждалих не повідомляється. На місці працюють пожежники", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок влучання блискавки загорілася будівля апеляційного адміністративного суду.