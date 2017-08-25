У Дніпрі з вікна зали суду на третьому поверсі вистрибнули двоє підсудних (відео)

У Дніпрі з вікна залу на третьому поверсі одночасно вистрибнули двоє підсудних - чоловік і його дружина. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка отримала переломи, а у чоловіка - травма голови.

Подружжю інкримінують шахрайство. Маріупольська фірма, де вони працювали, за версією слідства, обіцяла людям кредити, а замість них просто витягувала з них гроші. За два роки аферисти заробили мінімум 6 млн грн. Адвокат обвинувачених запевняє, що про злочинній схемі керівництва люди не знали, а працювали нібито тільки операторами call-центру.

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Напередодні їм повинні були обирати запобіжний захід. Під варту на два місяці встигли взяти тільки жінку - після чого вона разом з чоловіком вистрибнула з вікна.

Раніше в ніч на 24 серпня невідомі в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі, 10, відкрили вогонь по чоловікові, який в результаті помер. Загиблий виявився громадянином Ізраїлю.