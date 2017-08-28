У Харківській області жінка наклала на себе руки, кинувшись під потяг

У Харківській області біля залізничної платформи «33-й кілометр», розташованої в селі Новоолександрівка, швидкісний потяг «Київ-Костянтинівка» смертельно травмував 40-річну місцеву мешканку.

Читайте такожУ Дрогобичі потяг на смерть переїхав чоловіка

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, подія сталася 27 серпня близько 11:13. Зазначається, що жінка зненацька з’явилася перед потягом.

«За попередніми даними, жінка неодноразово висловлювала наміри покінчити життя самогубством. Біля залізничної платформи правоохоронці виявили покинутий загиблою скутер», - йдеться у повідомленні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції з’ясовують обставини події.