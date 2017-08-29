"Ми з такими воювали": боєць АТО вдарив в обличчя главу ветеранської організації (відео)

У Київському домі ветеранів виникла сутичка між учасником АТО Дмитром Різниченком та головою Всеукраїнської громадської організації ветеранів-підводників Сергієм Шабовтою.

Останній відмовився відповідати на питання журналіста, на які потреби його організація витрачає державні кошти. Після цього у ситуацію втрутилися ветерани війни, передає 24 канал.

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Комісія повинна була узгодити бюджет фінансування організацій до кінця року. Але через фінансові неточності документи відправили на доопрацювання.

Як повідомляв УНІАН, у березні під час засідання громадської ради при Міноборони ветеран АТО Дмитро Різниченко побив генерала Віктора Палія, який є головою цієї ради.

Зазначалося, що ця рада регулярно отримує фінансування з бюджету та "пиляє" мільйони гривень щорічно. Однак реальні бійці АТО і волонтери почали цікавитися й моніторити її діяльність. І, як з'ясувалося, вона на бюджетні гроші влаштовує проросійські "ватні заходи", зрежисовані в Москві.