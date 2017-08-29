Ветеран АТО пояснив, чому вдарив главу ветеранської організації (відео)

Голова Всеукраїнської громадської організації ветеранів-підводників Сергій Шабовта отримав по обличчю в Київському домі ветеранів за слова про те, що Майдан треба було розігнати. Про це в коментарі "Обозревателю" розповів учасник сутички, ветеран АТО Дмитро Різниченко.

Читайте такожЗа георгіївські стрічки: ветеран АТО побив генерала з громадської ради при Міноборони (відео)

"Він сказав: "Ваш Майдан треба було розігнати". Сказав про це в обличчя всім людям, які туди прийшли. Наш конфлікт тягнеться давно, не конкретно з Шабовтою, а з усіма організаціями, що входять у Громадську Раду при міністерстві соцполітики. Ми будемо продовжувати боротися, поки всі ці с*** не відповідатимуть за вкрадене", — сказав Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, у Київському домі ветеранів виникла сутичка між учасником АТО Дмитром Різниченком та головою Всеукраїнської громадської організації ветеранів-підводників Сергієм Шабовтою.