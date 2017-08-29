У Харкові оголосили підозру ще трьом поліцейським, причетним до вимагання хабарів в іноземців

У Харкові прокуратура оголосила підозру ще трьом поліцейським, причетним до вимагання з іноземців хабарів в аеропорту. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Івана Тарасова.

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За його відомостями, у п’ятницю, 25 серпня, а також вчора, 28 серпня, прокуратура області оголосила підозру ще трьом співробітникам відділення поліції в аеропорту «Харків» Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Тарасов зазначив, що наразі відомо, що 31-річний старший сержант поліції, 38-річний підполковник та 41-річний майор у групі з затриманими 17 серпня співробітниками відділення поліції в аеропорту «Харків» організували схему систематичного вимагання та отримання коштів від іноземців.

«Правоохоронці вимагали та отримували від громадян Туреччини, які прилітали у якості туристів до Харкова, кошти за безперешкодний перетин кордону та перебування на території України. У разі несплати обіцяли «проблеми» у вигляді поглиблених та тривалих оглядів. За попередніми даними, за цією схемою правоохоронці працювали більше півроку», - зазначив Тарасов.

Під час обшуків за місцем роботи та мешкання фігурантів справи виявлено та вилучено близько 5 млн грн (у гривнях та доларах США). Наразі встановлюється їх походження.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Харкові прокуратура оголосила про підозру за аналогічною статтею Кримінального кодексу України (ч. 3 ст. 368 КК України) 33-річному капітану поліції та 41-річному капралу, які працювали в харківському аеропорту. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.