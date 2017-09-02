Подробиці конфлікту біля заводу у Харкові: пролунало щонайменше півтора десятка пострілів (відео)

02:21, 02 вересня 2017
Інциденти
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Досі жодного з учасників конфлікту не затримали – усі вони розбіглись з місця подій, правоохоронці знайшли гільзи, котрі мають допомогти в розслідуванні.

Всі речові докази направлені на експертизу / Скріншот відео ТСН

Досі у тяжкому стані перебуває 25-річний чоловік, якого підстрелили під час нещодавньої сутички у Харкові.

Там кілька десятків людей конфліктували неподалік прохідної заводу Турбоатом, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Очевидці розповідають, що за якийсь час до сутички неподалік з'явилися щонайменше 30 молодиків. "Уздовж паркану стояв натовп молодих людей, розділений на групи: одна, друга, третя – всі вдягнені у спортивні костюми. Я здивувалася, бо зазвичай на цьому місці збираються неформали. Вони якось купками стояли, явно чогось очікували", - розповіла очевидець Марія Пісарева.

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Поліція поки не повідомляє, як почалася сутичка, хто і чому вихопив зброю – відомо лише, що пролунало щонайменше півтора десятка пострілів, а з дробовика поцілили в одного із учасників конфлікту. Він зазнав поранення в обличчя, груди, живіт та ноги, у лікарні постраждалого оперували кілька годин. "Стан хворого з моменту надходження був і лишається важким", - зізнався завідувач відділення інтенсивної терапії Олексій Білецький.

Досі жодного з учасників конфлікту не затримали – усі вони розбіглись з місця подій. Правоохоронці знайшли гільзи, котрі мають допомогти в розслідуванні. "Всі речові докази направлені на експертизу, після проведення котрої буде ясно, кому належить ця зброя і хто з неї стріляв", - розповів представник поліції Олександр Козленко.

На прохідній заводу є камери відеоспостереження, але вони встановлені так, що місце самої сутички не охоплюють. Проте вони мали зафіксувати, як збиралися молодики на зустріч і як тікали після конфлікту. Слідчі досліджують ці записи, а також чекають на дозвіл лікарів, аби опитати потерпілого. Він натепер єдиний із учасників сутички, котрий доступний для надання свідчень. Однак стан здоров'я не дозволяє йому цього робити. 

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Теги: #поліція Харкова#стрілянина біля заводу у Харкові