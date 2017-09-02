Масштабне ДТП під Полтавою: один загиблий, п'ятеро травмовані (фото)
11:45, 02 вересня 2017Інциденти
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажирка "Geely", ще п'ять чоловік були травмовані.
Вранці в суботу, 2 вересня, на ділянці автомобільної дороги Полтава - Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це інформує прес-служба ГУ Нацполіції в Полтавській області.
Повідомляється, що близько 5:30 недалеко від села Розсошенці зіткнулися автомобілі "Volkswagen Polo" та "Geely". Водій третього автомобіля "Renault Master", щоб уникнути зіткнення, направив свій транспортний засіб у кювет.
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажирка "Geely", ще п'ять чоловік були травмовані.
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