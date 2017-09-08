На Житомирщині за допомогою крана вилучили з колодязя корову

Вчора у Чуднівському районі Житомирщини рятувальники спільно з місцевими жителями вилучили корову з колодязя.

Про це УНІАН повідомили у пре-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 7 серпня о 20:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Мотрунки Чуднівського району корова провалилася у колодязь і потрібна допомога рятувальників. На місце події виїхали фахівці.

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З’ясувалося, що корова провалилася у колодязь діаметром 80 см, коли поверталася з пасовиська. Передня частина її тулуба застрягла в ямі. Щоб допомогти тварині, залучили підйомний кран місцевого підприємства.

Корову обв’язали стропами, під’єднали їх до крана та витягли тварину на поверхню. Худоба не постраждала і змогла самостійно продовжити рух.