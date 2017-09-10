На Івано-Франківщині автомобіль влетів у зупинку, одна людина загинула

20:13, 10 вересня 2017
Інциденти
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На автобусній зупинці постраждали четверо жінок.

Пригода сталася в с.Черче Рогатинського району / фото volynnews.com

В Івано-Франківській області легковик врізався в автобусну зупинку, в результаті одна людина загинула, ще четверо травмовані. Як повідомили УНІАН в управлінні з цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, аварія сталася в суботу, 9 вересня, в с.Черче Рогатинського району.

«33-річний водій «Деу Сенс» порушив правила дорожнього руху й зіткнувся з автомобілем «Москвич-М4120». Його 49-річний водій рухався попереду «Деу» в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення «Деу Сенс» винесло за межі проїжджої частини вправо, де він врізався в автобусну зупинку», - йдеться у повідомленні.

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Про травми водіїв не повідомляється. Відомо, що постраждала лише пасажирка «Москвича» - 46-річна жителька с. Черче. У неї забій м'яких тканин правого плечового суглобу та забій м'яких тканин правої повіки. Після надання медичної допомоги постраждала від госпіталізації відмовилась.

На автобусній зупинці постраждали четверо жінок: 78-річна від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні Рогатинської центральної районної лікарні. У ще однієї постраждалої - 65-річної жінки - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травми лівого кульшового суглобу.

Ще дві постраждалі відмовились від госпіталізації після надання їм першої медичної допомоги.

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Теги: #аварія#ДТП на Івано-Франківщині#автомобіль влетів у зупинку