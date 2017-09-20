Житомирянин знайшов боєприпаси під час збирання грибів (фото)

Житомирянин знайшов боєприпаси під час збирання грибів у місті.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, взагалі за останні дві доби на Житомирщині поліцейські тричі вилучали боєприпаси та зброю.

Так, запаси набоїв та незареєстровану рушницю під час обшуків знайшли працівники Баранівського відділення поліції у місцевих жителів. А житомирські поліцейські вилучили небезпечну знахідку, що потрапила місцевому жителю на очі в лісовому масиві. Нині тривають досудові розслідування.

Так, вранці 18 вересня працівники Баранівського відділення поліції провели санкціонований обшук у будинку 46-річного жителя цього районного центру. У результаті правоохоронці знайшли 39 саморобних набоїв калібру 5,6 мм. Годиною пізніше у будинку 34-річного жителя села Тартак цього ж району правоохоронці знайшли незареєстровану мисливську гладкоствольну рушницю та 25 набоїв 16-го калібру. Вилучене було направлено на експертне дослідження.

19 вересня до Житомирського відділу поліції звернувся 29-річний житомирянин із повідомленням про те, що виявив боєприпаси. На місце події прибули слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб.

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За словами заявника, він збирав гриби у лісовому масиві неподалік проспекту Миру у Житомирі, там і натрапив на вибухонебезпечний сховок. Поліцейські вилучили з місця події корпуси гранат Ф-1 та РГД-5, підривачі, тротилову шашку, електродетонатори, наземні сигнальні патрони, 80 патронів калібру 7,62 мм до АКМ та 210 патронів калібру 5,45 мм до АК. Усе було направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Події кваліфіковано за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування походження боєприпасів та зброї. Законодавством носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Нагадаємо, що нині в області триває операція «Зброя та вибухівка», тому поліція закликала жителів області негайно повідомляти про виявлені небезпечні предмети.