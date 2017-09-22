Вибухи на складах боєприпасів під Маріуполем: проходить евакуація особового складу

18:52, 22 вересня 2017
Інциденти
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Зараз вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місце події відбуває оперативна група офіцерів.

Інформація про можливих постраждалих поки не надходила / фото mvs.gov.ua

У Донецькій області поблизу села Новоянисоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів, проходить евакуація особового складу. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Сьогодні, близько 15.00, поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області під час пожежі на полях сільськогосподарських виробників відбулося перекидання полум’я на територію військового складу однієї з військових частин, що дислокується у зазначеному районі, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа. Наразі триває евакуація особового складу та вживаються заходи щодо локалізації пожежі", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що з метою з’ясування обставин, що призвели до надзвичайної ситуації на місце події відбуває оперативна група офіцерів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України на чолі із заступником Міністра оборони України.

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Теги: #Вибухи на складах боєприпасів#вибухи під Маріуполем#пожежа під Маріуполем