Вибухи на складах боєприпасів під Маріуполем: проходить евакуація особового складу

У Донецькій області поблизу села Новоянисоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів, проходить евакуація особового складу. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Сьогодні, близько 15.00, поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області під час пожежі на полях сільськогосподарських виробників відбулося перекидання полум’я на територію військового складу однієї з військових частин, що дислокується у зазначеному районі, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа. Наразі триває евакуація особового складу та вживаються заходи щодо локалізації пожежі", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що з метою з’ясування обставин, що призвели до надзвичайної ситуації на місце події відбуває оперативна група офіцерів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України на чолі із заступником Міністра оборони України.