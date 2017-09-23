Масштаби пожежі на складі боєприпасів під Маріуполем показали з висоти пташиного польоту (відео)

23:58, 23 вересня 2017
Інциденти
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22 вересня на складах боєприпасів в районі села Малоянісоль прогриміли вибухи.

Держслужба з надзвичайних ситуацій зняла відео з дрона, на якому зафіксовані наслідки пожежі на складі боєприпасів під Маріуполем. Відео було опубліковано "Громадським ТБ Донбасу".

Дрон зафіксував зруйновані будівлі, великі вигорілі ділянки полів, а також окремі осередки полум'я.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня близько 16.20 на складах боєприпасів в районі села Малоянісоль (з боку Новоянисоль) прогриміли вибухи. За інформацією прес-служби ДСНС, вибухам передувало горіння трави на території складу боєприпасів ЗСУ поблизу села Новоянисоль. Станом на 18.20 вибухи припинилися. Було евакуйовано 30 осіб з найближчих житлових будинків.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.

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Теги: #пожежа на складі боєприпасів#вибух боєприпасів