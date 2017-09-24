На Київщині внаслідок розриву гранати загинув військовослужбовець, ще троє осіб поранені

У Київській області загинув український військовослужбовець після того, як в його руках вибухнула граната. Ще трьох осіб, госпіталізовано.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Київській області, інцидент стався пізно ввечері в суботу, 23 вересня, в смт Ворзель в Ірпінському регіоні біля одного з місцевих магазинів, де відпочивала група молодих людей, в тому числі і військовослужбовці.

Зазначається, що граната вибухнула в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом.

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«Вчора, 23 вересня, близько 23.20 поблизу одного з магазинів у смт Ворзель Ірпінського регіону відпочивала компанія молодих чоловіків. Серед них були військовослужбовці, які перебували поза службою у форменому одязі з гранатою. У результаті необережного поводження з вибуховим предметом, один із військових загинув. Ще трьох чоловіків, двоє з яких військовослужбовці, госпіталізовано до лікарні з різними тілесними ушкодженнями», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.