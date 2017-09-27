У Генштабі заперечують наявність хімзброї на складах боєприпасів у Калинівці

У Генеральному штабі Збройних сил України заявлять, що інформація про наявність хімічної зброї на складах боєприпасів поблизу м. Калинівка Вінницької області, де тривають заходи з локалізації пожежі, не відповідає дійсності. Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

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«Інформація про наявність хімічної зброї на складах озброєння Збройних сил України у Калинівці не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що вже евакуйовано майже 22 тисячі цивільних осіб, близько 500 родин військовослужбовців та 100 військовослужбовців строкової служби військової частини. Військову частину знеструмлено.

Раніше у Генштабі повідомили, що площа займання становить близько 10 відсотків від загальної площі арсеналу. У половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Станом на 6 годину ранку середи, 27 вересня, внаслідок пожежі одна особа постраждала, рятувальники евакуювали близько 24 тисяч людей.