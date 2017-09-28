У Харкові сталася пожежа на ринку "Барабашова"
На момент його виникнення дані павільйони були зачинені.
Рятувальники ліквідували загоряння в торгівельних павільйонах ТЦ "Барабашово". Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Харківській області.
"27 вересня о 17:18 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території одного з торгівельних майданчиків ТЦ «Барабашова» у Харкові. Горіли 3 торгівельних металевий павільйони з продажу одягу", - йдеться в повідомленні.
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За даними ДСНС, загоряння виявила охорона об’єкту під час обходу територій, яка викликала рятувальників і почала гасити пожежу за допомогою перевізних порошкових вогнегасників. На момент його виникнення дані павільйони були зачинені.
О 17:27 до місця виклику прибули 6 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах.
Завдяки оперативним діям охорони об’єкту та добровільному протипожежному формуванню вогонь поширився на незначну площу – лише 15 кв.м., і пожежу вдалось оперативно ліквідувати з мінімальними збитками.
Локалізація пожежі відбулась о 17:32, ліквідація – о 17:43. Постраждалих немає, причина виникнення пожежі з’ясовується.