У Харкові сталася пожежа на ринку "Барабашова"

Рятувальники ліквідували загоряння в торгівельних павільйонах ТЦ "Барабашово". Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Харківській області.

"27 вересня о 17:18 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території одного з торгівельних майданчиків ТЦ «Барабашова» у Харкові. Горіли 3 торгівельних металевий павільйони з продажу одягу", - йдеться в повідомленні.

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За даними ДСНС, загоряння виявила охорона об’єкту під час обходу територій, яка викликала рятувальників і почала гасити пожежу за допомогою перевізних порошкових вогнегасників. На момент його виникнення дані павільйони були зачинені.

О 17:27 до місця виклику прибули 6 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах.

Завдяки оперативним діям охорони об’єкту та добровільному протипожежному формуванню вогонь поширився на незначну площу – лише 15 кв.м., і пожежу вдалось оперативно ліквідувати з мінімальними збитками.

Локалізація пожежі відбулась о 17:32, ліквідація – о 17:43. Постраждалих немає, причина виникнення пожежі з’ясовується.