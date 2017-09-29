В Одесі на хабарі затримали начальника виконавчої служби області

В Одесі правоохоронці затримали керівника регіональної виконавчої служби при отриманні великого хабара. Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах регіону, під час спільної спецоперації прокуратури й СБУ в ніч на 29 вересня затримано заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Читайте такожПоліцейський-хабарник потрапив у ДТП, тікаючи від слідчих (фото, відео)

За даними джерела, сума хабара перевищила 6 тис. доларів.

Наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні дії. У правоохоронних органах регіону дану інформацію офіційно поки що не коментують.

Раніше екс-чиновник Харківської ОДА погорів на хабарі в $25 тисяч.