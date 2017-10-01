На Хмельниччині у ДТП загинули троє людей: водій здійснював обгін і зіткнувся з іншим авто на зустрічній смузі (фото)

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей, ще троє травмовані. Як повідомили у Секторі комунікації поліції Хмельницької області, аварія сталася минулої ночі на межі Кам‘янець-Подільського та Дунаєвецького районів Хмельницької області.

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«За попередніми даними, 30-річний водій «Шевроле Авео», здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з «Тойотою Супра» під керуванням 39-річного жителя Дунаєвецького району», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії двоє пасажирів «Шевроле» - 53-річна жінка та 17-річний юнак, а також 31-річний пасажир «Тойоти» загинули на місці події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Водія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, затримано. Він перебуває під вартою у лікарні.