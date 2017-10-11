Один вдома по-тернопільськи: 8-річний хлопчик врятував квартиру від злодіїв

У Тернополі 8-річний хлопчик, якого залишили самого вдома, врятував квартиру від злодіїв. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 9 жовтня близько 20 години в поліцію надійшов дзвінок від дитини, яка повідомила, що хтось намагається потрапити в його квартиру і зламує зовнішній замок.

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Однак малолітній школяр не міг сказати адресу свого проживання. Врятувало те, що хлопець знав номер мобільного своєї матері, який і продиктував поліцейським.

Патрульні зв’язалися з жінкою, вона повідомила адресу, туди скерували слідчо-оперативну групу. Ймовірного злодія на місці злочину поліцейські уже не застали. За попереднім висновком експерта, мала місце спроба злому дверей.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині знайшли 16-річну дівчину, яка з коханим переховувалася у лісі.