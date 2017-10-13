Опубліковано відео жорстокого дебошу в Одесі і затримання екс-бійців "Правого сектора" (відео)

У Facebook опубліковано відео події 12 жовтня. Тоді в Одесі правоохоронці затримали трьох колишніх бійців «Правого сектора» (батальйон "Аратта"), які у парку Шевченка побили жінку і погрожували перехожим пістолетом. Чоловіки в стані алкогольного сп'яніння розбили скляну вітрину спортивного клубу, а також пошкодили майно пересувного торгівельного лотка. У них вилучили два ножі і пістолет.

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На відео знято, як після затримання лежачим чоловікам наносять удари. Автор відео говорить, що "таким людям ви відправляєте гроші на підтримку АТО", в той час як один з учасників затримання каже, що "сам два роки провів в АТО".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Одесі два титулованих спортсмена в стані сп'яніння без причин побили шістьох перехожих.