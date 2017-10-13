На Львівщині водія розчавила його ж власна вантажівка

В Стрийський відділ поліції 12 жовтня надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що на території пункту прийому металобрухту сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний місцевий мешканець ремонтував автомобіль «МАЗ». Під час виконання робіт вантажівка з невідомих причин покотилася і вчинила наїзд на чоловіка. Травми, заподіяні йому, виявилися несумісні із життям.

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Зараз з’ясовуються обставини події, призначено експертизи.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Скоєння цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.