Під Харковом знайшли тіло учасника зіткнень на Римарській і політв'язня часів Януковича — нардеп

13 жовтня під Харковом було знайдено тіло активіста організації «Патріот України», і політв'язня режиму Януковича по так званій справі «Захисників Римарської» Віталія Княжеського, більш відомого під позивним «Вітус».

Про це народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук написав на своїй сторінці в Facebook.

«Кажуть самогубство. Начебто "Вітус" застрелився з рушниці. Не можу повірити! Не вкладається в голову! Сьогодні похорон. Друзі, помоліться за упокій душі "Вітуса"! Вічна пам'ять воїну, патріоту, революціонеру, соратнику по боротьбі і просто хорошій людині! » — підкреслив політик.

За словами Ігоря Мосійчука, Віталій Княжеський є уродженцем міста Ізюм Харківської області, у нього залишилися дружина і дочка.

«Навесні 2014 року він брав активну участь у боротьбі з сепаратизмом у Харкові, де відзначився у легендарному бою на тій же Римарській, після якого його знову заарештували (довгий час перебував під заставою і на моїх поруках), один із старшин першого складу батальйону "Азов" (відповідав за озброєння підрозділу)", — додав нардеп.