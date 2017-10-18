Смертельна ДТП у Харкові: за кермом Lexus була донька бізнесмена - ЗМІ
У поліції повідомили, що, незважаючи на великий резонанс, робити висновки про те, хто саме став винуватцем трагедії поки ще рано.
Стало відомо ім'я харків'янки, яка перебувала за кермом Lexus RX 350, під колесами якого загинули п'ять осіб. Нею виявилась 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Цю інформацію NewsRoom підтвердили кілька джерел.
Як повідомили виданню в патрульній поліції, Зайцева на місці пройшла огляд, який показав відсутність алкоголю або наркотиків в крові. За словами очевидців, відразу після аварії до дівчини приїхала "група підтримки" на двох позашляховиках з луганськими номерами.
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Як стало відомо NewsRoom, Олена Зайцева - прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група - Тайфун". В даний момент він є головою правління і генеральним директором ПРАТ "ВТП "Укренергочормет", яке працює на ринку енерготехнологій. У 2012 році Зайцев отримав державну премію в галузі науки і техніки.
Джерела NewsRoom у правоохоронних органах повідомили, що, незважаючи на величезний резонанс, робити висновки про те, хто саме став винуватцем трагедії поки ще рано: результати огляду водія Volkswagen Touareg можуть кардинально змінити картину.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули щонайменше 5 людей, ще 6 були травмовані. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.
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Пізніше стало відомо, що кількість загиблих в результаті ДТП в центрі Харкова збільшилася до шести осіб, серед них була 15-річна дівчина.
Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.