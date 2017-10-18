Смертельна ДТП у Харкові: за кермом Lexus була донька бізнесмена - ЗМІ

Стало відомо ім'я харків'янки, яка перебувала за кермом Lexus RX 350, під колесами якого загинули п'ять осіб. Нею виявилась 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Цю інформацію NewsRoom підтвердили кілька джерел.

Як повідомили виданню в патрульній поліції, Зайцева на місці пройшла огляд, який показав відсутність алкоголю або наркотиків в крові. За словами очевидців, відразу після аварії до дівчини приїхала "група підтримки" на двох позашляховиках з луганськими номерами.

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Як стало відомо NewsRoom, Олена Зайцева - прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група - Тайфун". В даний момент він є головою правління і генеральним директором ПРАТ "ВТП "Укренергочормет", яке працює на ринку енерготехнологій. У 2012 році Зайцев отримав державну премію в галузі науки і техніки.

Джерела NewsRoom у правоохоронних органах повідомили, що, незважаючи на величезний резонанс, робити висновки про те, хто саме став винуватцем трагедії поки ще рано: результати огляду водія Volkswagen Touareg можуть кардинально змінити картину.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули щонайменше 5 людей, ще 6 були травмовані. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.

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Пізніше стало відомо, що кількість загиблих в результаті ДТП в центрі Харкова збільшилася до шести осіб, серед них була 15-річна дівчина.

Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.