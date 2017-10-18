Волонтери назвали ім'я водія, яка збила на смерть 5 осіб в Харкові

За кермом автомобіля "Лексус", який спровокував ДТП в Харкові, в результаті якого загинуло щонайменше 5 осіб і ще 6-постраждало, могла знаходиться Олена Олегівна Зайцева.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Роман Синіцин.

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«Кажуть, 20-річна дівчина за кермом. Зайцева Олена Олегівна, кажуть. Кажуть, вже її охорона і рішали підтягнулися. Кажуть, у стані сп'яніння. Кажуть, з подругами була», - сказано в повідомленні.

"Кажуть під МРЕО уже купа блатних машин і є варіант, що авто переоформлять зараз швиденько з когось на когось. Дуже цікаво дізнатись на кому Лексус і Туарег", - додає Синіцин.

За словами очевидця трагедії Алека Ясного, на підмогу до водія Лексуса приїхала охорона з автоматами.

"Мажорки на Лексус номерах АХ0032ЕС просто знесли людей! Люди обурені, захист водітельші приїхала охорона з автоматами", - написав він.

Як додав радник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, цей же Лексус RX350 (держномер АХ 0032 ЄС) вже проїхав на червоне світло взимку минулого року.

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"Ми справді не знаємо хто був за кермом у той день, ця ж дівчина-мажор 1997 року народження, яка стала причиною загибелі 6 харків'ян, або ж хтось з її рідних. Але з цього відео видно, ясно видно, що сьогоднішня трагедія була визначена", - написала Геращенко.

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Пізніше стало відомо, що кількість загиблих в результаті ДТП в центрі Харкова збільшилася до шести осіб, серед них була 15-річна дівчина.

Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.