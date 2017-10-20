На Сумщині поліція затримала водія вантажівки, який не помітив, як насмерть збив хлопчика

На Сумщині поліція затримала водія вантажівки, який смертельно травмував 12-річного хлопчика та зник з місця дорожньо-транспортної пригоди. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, 19 жовтня о 19.25 до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що в селі Полошки Глухівського району водій вантажного автомобіля збив неповнолітнього хлопця.

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«На місце події негайно виїхали працівники поліції. Інформація підтвердилась. Тіло хлопчика лежало на дорозі. Поруч вже зібрались місцеві жителі. Єдиним свідком трагедії була 14-річна подружка загиблого. Зі слів дівчини, правоохоронці з’ясували, що того вечора діти повертались додому, коли позаду почули гуркіт вантажівки. Вони відійшли на узбіччя. Дівчинка стояла подалі, а хлопець ближче до дороги. Коли ж вантажівка проїхала, побачила його вже на землі», – йдеться у повідомленні.

Тим часом водій на своєму автомобілі зник з місця ДТП. Особовий склад відділу поліції був зорієнтований на пошук водія. Був введений в дію план «Перехоплення». Більше, ніж за 15 кілометрів від місця події, в селі Шевченкове, поліцейські побачили біля одного з будинків автомобіль «КамАЗ», за зовнішнім описом він був дуже схожий на розшукуваний.

«Поліція затримала 28-річного водія вантажівки. Він пояснив, що дійсно ввечері проїздив село Полошки і навіть бачив дітей, які з ліхтариком в руках йшли по узбіччю дороги. Але про те, що збив хлопчика, навіть не здогадувався. Пояснив, що не бачив і не відчув моменту зіткнення, тож сумна новина виявилась для нього повною несподіванкою», – зазначив заступник начальника Глухівського відділу поліції Сергій Буханістий.

Наразі в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 286 ч. 2 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України слідство з’ясовує правдивість слів водія.