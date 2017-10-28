В одеському дитбудинку від удару струмом загинув підліток

В Одесі у дитячому будинку у Київському районі міста знайшли мертвим одного із вихованців. По це у Facebook повідомив провідний радник Головного Управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

Тіло підлітка 2003 року народження знайшли в трансформарторній підстанції, розташованній на території дитячого будинку "Жемчужинка".

«Щоб дістатись до нього рятівникам, довелось відключати підстанцію від напруги та електромережі, нажаль як виявилося, хлопчина загинув від враження електричним струмом високої напруги», - написав Форостяк.

Зазначається, що за фактом загибелі підлітка відкрито кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування всіх обставин нещастя та з'ясовується яким чином він туди потрапив.

Як повідомляв НІАН раніше, в ніч з 15 на 16 вересня в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. Повністю згорів один із дерев'яних корпусів табору. Унаслідок пожежі загинули троє дітей.