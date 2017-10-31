"Я не міг очікувати, що хтось міг в'їхати на такій швидкості": другий учасник кривавої ДТП у Харкові

Водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов не вважає себе винним у страшній аварії, яка сталася 18 жовтня в Харкові. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Говорить Україна", передає NewsRoom.

Під час прямого включення по Skype з лікарні чоловік розповів, що в аварії він отримав травми голови та шиї, а також удари. За словами Дронова, в той вечір він їхав на зустріч зі знайомим. Водій заявив, що в момент зіткнення його швидкість становила близько 25 км/год, а він перетинав перехрестя на зелене світло. При цьому чоловік заявив, що не пам'ятає, на який сигнал світлофора він рушав.

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"Я практично перетнув Сумську й вся увага у мене була на пішохідному переході. У цей момент... Це була практично мить, я не знаю, звідки вона з'явилася. Перед тим, як виїхати на перехрестя, я подивився праворуч - не було ніяких перешкод. І під час руху перехрестям нікого не було справа. Я не міг очікувати, що хтось міг в'їхати на такій швидкості. Я не зміг зреагувати", - сказав Дронов.

Чоловік також висловив свої співчуття рідним загиблих і постраждалих, а також заявив, що не вважає себе винним у цій ДТП.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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