У Кривому Розі на машину і лінію електропередач впало дерево (фото)
17:02, 31 жовтня 2017Інциденти
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Дерево впало на припарковану машину просто перед будинком.
Вранці 31 жовтня в Покровському районі Кривого Рогу звалилося дерево. Дерево впало на легковий автомобіль і дроти. Ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє "1 Городской".
Тополя впала на припарковану машину і впала просто перед будинком. У цей момент господарі перебували всередині житла. Дерево також пошкодило лінію електропередач.
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Раніше повідомлялося, що в центрі Одеси повалене на дорогу дерево пошкодило 4 автомобіля.
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