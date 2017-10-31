У Кривому Розі на машину і лінію електропередач впало дерево (фото)

Вранці 31 жовтня в Покровському районі Кривого Рогу звалилося дерево. Дерево впало на легковий автомобіль і дроти. Ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє "1 Городской".

Тополя впала на припарковану машину і впала просто перед будинком. У цей момент господарі перебували всередині житла. Дерево також пошкодило лінію електропередач.

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Раніше повідомлялося, що в центрі Одеси повалене на дорогу дерево пошкодило 4 автомобіля.