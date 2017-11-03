Поблизу місця вбивства голови "БПП" Сєвєродонецької міськради знайшли труп чоловіка (відео)

Тіло місцевого депутата та радника міського голови Сергія Самарського поліція виявила біля його будинку.

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Перед цим їм зателефонувала дружина депутата й розповіла, що той не виходить на зв’язок. Ймовірніше, депутату проломили голову цеглиною. Слідчі дії на місці злочину тривають досі, передає ТСН.

До того ж, є інформація, її перевіряють, що неподалік місця вбивства Самарського знайдене тіло молодого чоловіка, і є припущення, що він міг бути свідком вбивства.

"Виявлено труп неподалік від місця загибелі депутата. Однак пов'язувати ці два вбивства я зараз не можу. Тривають ще слідчі дії стосовно іншого вбитого", - заявила прес-секретар прокуратури Луганської області Ганна Зикова в ефірі 112 Україна.

Як сказала Зикова, не можна пов'язувати ці два вбивства чи стверджувати, що другий загиблий був свідком убивства Самарського.

"Після того, як слідство з'ясує причини вбивства особи, яку було виявлено поблизу місця вчинення злочину стосовно Самарського, додатково будемо повідомляти", - наголосила вона.

У поліції розглядають кілька версій. Зокрема, вважають що вбити Сергія Самарського могли і з політичних мотивів. У міський раді він очолював фракцію "Блоку Петра Порошенка".